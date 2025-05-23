Опытный хавбек Баварии высказался о своем будущем в клубе

Полузащитника "Баварии" Леон Горецка высказался о своем будущем в мюнхенской команде.

"Я не планирую уходить из клуба. Мой план - точно играть за "Баварию" в следующем сезоне. Я люблю этот клуб, людей здесь, своих товарищей по команде", - сказал футболист.

Леон играет за "Баварию" с 2018 года, за это время хавбек провел 216 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 48 результативных передач.