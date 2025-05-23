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Опытный хавбек Баварии высказался о своем будущем в клубе
Я не планирую уходить (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитника "Баварии" Леон Горецка высказался о своем будущем в мюнхенской команде.
"Я не планирую уходить из клуба. Мой план - точно играть за "Баварию" в следующем сезоне. Я люблю этот клуб, людей здесь, своих товарищей по команде", - сказал футболист.
Леон играет за "Баварию" с 2018 года, за это время хавбек провел 216 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 48 результативных передач.
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