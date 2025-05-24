Арминия - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии

В финале Кубка Германии сойдутся представительница третьего дивизиона "Арминия" и участник Бундеслиги "Штутгарт". Игру примет берлинский "Олимпиаштадион".

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Финал между "Арминией" и "Штутгартом" состоится в субботу, 24-го мая 2025 года. Начало - в 21:00. Матч можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція фіналу Кубка Німеччини Армінія – Штутгарт Смотреть трансляцию

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