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Арминия - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии
Фаворит очевиден?
Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Кубка Германии сойдутся представительница третьего дивизиона "Арминия" и участник Бундеслиги "Штутгарт". Игру примет берлинский "Олимпиаштадион".
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Финал между "Арминией" и "Штутгартом" состоится в субботу, 24-го мая 2025 года. Начало - в 21:00. Матч можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол 2.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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