  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Немецкие СМИ назвали приоритетные цели Баварии в летнее трансферное окно

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкие СМИ назвали приоритетные цели Баварии в летнее трансферное окно

Германия

Неплохие варианты

Немецкие СМИ назвали приоритетные цели Баварии в летнее трансферное окно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкие СМИ назвали приоритетные цели "Баварии" в летнее трансферное окно.

Мюнхенский клуб хочет подобрать игрока на позицию атакующего полузащитника. Сейчас в команде только один такой игрок – Джамала Мусиала. "Бавария" рассматривала Флориана Виртца, но по информации Sky Germany, полузащитник хочет перейти в "Ливерпуль".

Приоритетная позиция – левый вингер.

Немецкий гранд активно следит за полузащитником "Брайтона" Каору Митомой, у которого контракт с клубом до 2027 года. Японский футболист не против переехать в Мюнхен, а руководство "Баварии" провело переговоры с его агентами.

Также чемпион Германии рассматривает кандидатуру Рафаэля Леао. По информации источника, клуб связался с агентом игрока Жорже Мендешом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Есть варианты с Нико Уильямсом ("Атлетик Бильбао") и Джейми Гиттенсом ("Боруссия Дортмунд"), но никаких изменений по этим кадровым вопросам не было.

Напомним, что "Бавария" стала чемпионом Германии сезона 2024/25.

По теме
yellow-arrow
Арминия - Штутгарт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Германии
yellow-arrow
Украинский форвард присоединится к команде из 4-го дивизиона Германии
yellow-arrow
Опытный хавбек Баварии высказался о своем будущем в клубе
Бавария (Мюнхен) Рафаэль Леао Флориан Виртц Нико Уильямс Каору Митома Джейми Байно-Гиттенс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости