Немецкие СМИ назвали приоритетные цели "Баварии" в летнее трансферное окно.

Мюнхенский клуб хочет подобрать игрока на позицию атакующего полузащитника. Сейчас в команде только один такой игрок – Джамала Мусиала. "Бавария" рассматривала Флориана Виртца, но по информации Sky Germany, полузащитник хочет перейти в "Ливерпуль".

Приоритетная позиция – левый вингер.

Немецкий гранд активно следит за полузащитником "Брайтона" Каору Митомой, у которого контракт с клубом до 2027 года. Японский футболист не против переехать в Мюнхен, а руководство "Баварии" провело переговоры с его агентами.

Также чемпион Германии рассматривает кандидатуру Рафаэля Леао. По информации источника, клуб связался с агентом игрока Жорже Мендешом.

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Есть варианты с Нико Уильямсом ("Атлетик Бильбао") и Джейми Гиттенсом ("Боруссия Дортмунд"), но никаких изменений по этим кадровым вопросам не было.

Напомним, что "Бавария" стала чемпионом Германии сезона 2024/25.