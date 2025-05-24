Президент "Баварии" рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры.

По словам Герберта Хайрнера, полузащит ник "Байера" склоняется к переходу в "Ливерпуль".

"Наш спортивный директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу "Ливерпуля", — говорит Хайнер.

Напомним, что "Ливерпуль" в пятницу 23 мая отправил официальный запрос "Байеру" по Флориану Виртцу. "Мерсисайдцы" хотят завершить сделку как можно скорее.

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В этом сезоне 22-летний полузащитник сборной Германии сыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.