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Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Баварии" рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры.
По словам Герберта Хайрнера, полузащит ник "Байера" склоняется к переходу в "Ливерпуль".
"Наш спортивный директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу "Ливерпуля", — говорит Хайнер.
Напомним, что "Ливерпуль" в пятницу 23 мая отправил официальный запрос "Байеру" по Флориану Виртцу. "Мерсисайдцы" хотят завершить сделку как можно скорее.
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В этом сезоне 22-летний полузащитник сборной Германии сыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
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