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Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры

Германия
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Президент Баварии рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Баварии" рассказал, какой клуб выбрал Виртц для продолжения карьеры.

По словам Герберта Хайрнера, полузащит ник "Байера" склоняется к переходу в "Ливерпуль".

"Наш спортивный директор Макс Эберль сообщил мне, что Флориан Вирц, вероятно, склоняется в пользу "Ливерпуля", — говорит Хайнер.

Напомним, что "Ливерпуль" в пятницу 23 мая отправил официальный запрос "Байеру" по Флориану Виртцу. "Мерсисайдцы" хотят завершить сделку как можно скорее.

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В этом сезоне 22-летний полузащитник сборной Германии сыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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