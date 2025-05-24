Кубок Германии. Арминия – Штутгарт 2:4. Веселая сказка с коротким концом

Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

Арминия – Штутгарт 2:4

Голы: Кания 82, Вагноман 86 (аг) – Вольтемаде 15, Мийо 22, 66, Ундав 28

Сказка "Арминии" закончилась 15 минутами жизни в Берлине. Сенсационный проход команды из третьего дивизиона в финал – уже часть немецкого футбольного фольклора и гарант комфортной жизни клуба на ближайшие годы (заработали больше 10 млн на призовых, билетах и мерче). Как и стиль, в котором они это сделали, – выбили по дороге 4 представителя элиты (каждому забивали минимум по 2 раза) за счет агрессивного стиля, а не автобусов и отскоков.

Все это было прекрасно, как и сегодняшние стартовые 11 минут в исполнении "Арминии". Билефельдцы навязали бешеный темп, успешно подавляли владение соперника и вылетали в контратаки. Одна из них была убойной: Миттельштедт как всегда разбил офсайдную ловушку, после чего его прямой оппонент Саренсен Базее расстреливал ворота с линии вратарской. Но пробил в перекладину.

После этого на поле была только одна команда. Перед игрой были опасения по билд-апу "Штутгарта", который вышел с третьим по силе дуэтом в центре обороны. Но выхода Анджело Штиллера хватило для того, чтобы прессинг "Арминии" играл исключительно против них. Они с Мийо играючи манипулировали давлением аутсайдера и делали все, что хотели.

Первый гол стал плодом голого превосходства в классе. Штиллер подхватил подбор после выноса соперника от ворота, и первым же касанием отправил Вольтемаде на рандеву, в котором он забил свой 5-й гол в турнире. Через 7 минут пришел второй – "Арминия" увлеклась угловым и выпустила Ундава и Мийо на голую оборону. Еще через 6 Штиллер обокрал Гроссера (ЦЗ загулял с мячом в центре поля) и отправил на ворота уже Ундава.

Во втором тайме "Арминия" попробовала перестроиться на игру в 2 форварда с латералями на краях. Но быстрого гола не случилось. Вместо этого Мийо обокрал Оппи при билд-апе, мгновенно пробил и оформил дубль в финале.

Долгожданный прорыв для Билефельда приключился в концовке. Лучший бомбардир команды в сезоне Кания забил свой 18-й в кампании спустя 2 минуты пребывания на поле. А еще через 4 Вагноман добавил немного интриги дурацким автоголом. В остально же у "Штутгарта" была очень приятная прогулка по Берлину этим вечером. И впридачу к первому трофею с 2007-го года они получили и путёвку в Лигу Европы.

Арминия: Керскен – Хагманн (Ланнерт, 46), Гроссер, Шнайдер, Оппи – Руссо – Саренсен Базее (Феликс, 59), Корбоз, Шрек (Янг, 46), Вёрль (Кунце, 83) – Гродовски (Кания, 80)

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Шабо (Ельч, 76), Хакес, Миттельштедт – Каразор, Штиллер (Нарти, 87) – Мийо (Демирович, 69), Ундав, Фюрих (Хендрикс, 69) – Вольтемаде