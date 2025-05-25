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Штутгарт приблизился к топ-5 командам по количеству выигранных Кубков Германии
Первый трофей турнира в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine
В финале DFB-Pokal 2024/25 не произошло чуда – "Арминия" из третьего дивизиона все же уступила представителю элиты "Штутгарту" (2:4).
"Швабы" выиграли 4-й кубок страны и догнали по этому показателю "Кельн" и "Нюрнберг". Чаще трофей получали только 5 клубов ("Айнтрахт" Франкфурт, "Боруссия" Дортмунд, "Шальке", "Вердер" и "Бавария"). В последний раз "красные" побеждали в DFB-Pokal еще в 1997 году, а первые два триумфа датированы 1950-ми.
"Арминия" стала 41-м коллективом, выступившим в финале.
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