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Кубок Германии. Финал. Арминия – Штутгарт 2:4. Обзор матча

Германия

Чемпион Третьей лиги достойно противостоял команде с элиты

Кубок Германии. Финал. Арминия – Штутгарт 2:4. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Синие" провалили начало встречи и пропустили трижды до 28-й минуты. До перерыва номинальные хозяева ни разу не попали в створ, а во втором тайме нанесли 12 ударов по воротам соперника. Коллективу из Билефельда удалось забивать уже при счете 0:4. У "швабов" сразу 3 футболиста участвовали в двух результативных атаках.

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Кубок Германии. Финал

Олимпиаштадион (Берлин), 74 036 зрителей

Арминия – Штутгарт 2:4

Голы: Каниа, 82, Вагноман, 85 (п) – Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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