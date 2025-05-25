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Кубок Германии. Финал. Арминия – Штутгарт 2:4. Обзор матча
Чемпион Третьей лиги достойно противостоял команде с элиты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Синие" провалили начало встречи и пропустили трижды до 28-й минуты. До перерыва номинальные хозяева ни разу не попали в створ, а во втором тайме нанесли 12 ударов по воротам соперника. Коллективу из Билефельда удалось забивать уже при счете 0:4. У "швабов" сразу 3 футболиста участвовали в двух результативных атаках.
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Кубок Германии. Финал
Олимпиаштадион (Берлин), 74 036 зрителей
Голы: Каниа, 82, Вагноман, 85 (п) – Вольтемаде, 15, Мийо, 22, 66, Ундав, 28
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