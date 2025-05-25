Авторитетный инсайдер рассказал, когда "Байер" представит нового тренера.

По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб объявит Эрика Тен Хага новым главным тренером 26 мая. "Байер" подпишет с ним двухлетний контракт до июня 2027 года.

Как отмечает Романо, нидерландский менеджер даже отказал "Аяксу" и отдал приоритет немецкому клубу.

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Напомним, что последним местом работы Тен Хага был английский "Манчестер Юнайтед". С которым он провёл 128 матчей. В конце октября тренера уволили из команды за неутешительные результаты.

К слову, Хаби Алонсо станет заменой Карло Анчелотти в мадридском "Реале" уже с июня 2025 года.