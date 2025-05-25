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Чемпион Бундеслиги следит за игроком Кристалл Пэлас

Германия

Может выйти тандем из бывших игроков "Пэлас"

Чемпион Бундеслиги следит за игроком Кристалл Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" рассматривает Эберечи Эзе как одного из кандидатов на усиление состава.

"Бавария" рассматривает возможность приобретения 26-летнего полузащитника сборной Англии и "Кристалл Пелас" Эберечи Эзе после того, как мюнхенская команда потеряла шансы на подписание Флориана Вирца, очень близкого к переходу в "Ливерпуль".

Руководство немецкого суперклуба помнит успешное соглашение прошлым летом с другим игроком "орлов" Майклом Олизе, который очень неплохо вписался в структуру игры Компани.

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Также игроком интересуются такие клубы из АПЛ, как "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

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Бавария (Мюнхен) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Эберечи Эзе
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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