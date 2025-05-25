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Чемпион Бундеслиги следит за игроком Кристалл Пэлас
Может выйти тандем из бывших игроков "Пэлас"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает Эберечи Эзе как одного из кандидатов на усиление состава.
"Бавария" рассматривает возможность приобретения 26-летнего полузащитника сборной Англии и "Кристалл Пелас" Эберечи Эзе после того, как мюнхенская команда потеряла шансы на подписание Флориана Вирца, очень близкого к переходу в "Ливерпуль".
Руководство немецкого суперклуба помнит успешное соглашение прошлым летом с другим игроком "орлов" Майклом Олизе, который очень неплохо вписался в структуру игры Компани.
Также игроком интересуются такие клубы из АПЛ, как "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".
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