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Байер подобрал замены некоторым ушедшим игрокам
Пока предложений не было
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" подобрал замены некоторым ушедшим игрокам.
Журналист Daily Mail Льюис Стилл сообщил, что немецкий клуб сматривается к некоторым футболистам "Ливерпуля".
""Байер" присматривается к нескольким игрокам "Ливерпуля", таким как Харви Эллиотт и Джарелл Куанса, чтобы заменить Виртца и уходящего защитника Джонатана Та, но это будут отдельные трансферы, и на данном этапе интерес не проявлен", - сообщил Стилл.
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Напомним, что Флориан Виртц прошёл медосмотр в "Ливерпуле", а Джонатан Та близок к переходу в "Баварию".
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