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Байер подобрал замены некоторым ушедшим игрокам

Германия

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Байер подобрал замены некоторым ушедшим игрокам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" подобрал замены некоторым ушедшим игрокам.

Журналист Daily Mail Льюис Стилл сообщил, что немецкий клуб сматривается к некоторым футболистам "Ливерпуля".

""Байер" присматривается к нескольким игрокам "Ливерпуля", таким как Харви Эллиотт и Джарелл Куанса, чтобы заменить Виртца и уходящего защитника Джонатана Та, но это будут отдельные трансферы, и на данном этапе интерес не проявлен", - сообщил Стилл.

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Напомним, что Флориан Виртц прошёл медосмотр в "Ливерпуле", а Джонатан Та близок к переходу в "Баварию".

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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