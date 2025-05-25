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"Пришёл, увидел, победил". Байер красиво попрощался с главным тренером. ВИДЕО

Германия
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Это было волшебное путешествие

"Пришёл, увидел, победил". Байер красиво попрощался с главным тренером. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" красиво попрощался с главным тренером.

Клуб разместил видео. На конструкции стадиона разворачиваются флаги, на которых изображен Хаби Алонсо с трофеем Бундеслиги и Кубком Германии. По центру вывешен флаг с благодарностью испанскому наставнику.

"Фармацевты" написали на клубной странице.

"Пришел, увидел, победил. Спасибо и удачи, Хаби Алонсо", - попрощался клуб.

Хаби Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года. Он провёл с клубом 140 матчей. Победил в Бундеслиге и Кубке Германии в сезоне 2023/24, а в начале сезона 2024/25 стал обладателем Суперкубка.

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26 мая Хаби Алонсо представят тренером мадридского "Реала".

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Источник:
Bayer04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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