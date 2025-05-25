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Боруссия Дортмунд больше не нуждается в услугах двух игроков

Германия

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Боруссия Дортмунд больше не нуждается в услугах двух игроков

Фото: twitter.com/BVB

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Дортмундская "Боруссия" будет искать новые клубы для двух своих игроков.

Юссуфа Мукоко и Себастьен Аллер вернутся в расположение немецкого клуба летом. Однако оба нападающих больше не имеют спортивного будущего в клубе. Молодой немец, проведя сезон во французской "Ницце", не стал основным игроком, а в конце сезона часто даже не попадал в заявку на матч.

Аллер находится в лучшем положении, потому что после неудачного вояжа в "Леганес" осенью, весной сумел найти свою игру в нидерландском "Утрехте", который планирует попытаться выкупить форварда у "шмелей".

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Команда Нико Ковача смогла финишировать сезон четвертым, что дало ей право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

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Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Себастьен Аллер Юссуфа Мукоко
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Денис Снигур
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