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Обладатель Кубка Германии приобретет игрока Ренна

Германия
Обновлено

Точечное усиление клуба Бундеслиги

Обладатель Кубка Германии приобретет игрока Ренна

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Новина українською

Немецкий клуб, выигравший Кубок Германии, планирует усилиться игроком "Ренна".

"Штутгарт" упорно работает над тем, чтобы правый защитник Лоренц Ассиньон стал игроком их клуба.

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24-летний футболист достиг устной договоренности о переходе и клубы, со своей стороны, тоже находятся на финальной стадии переговоров.

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Бундеслига Лига 1 Ренн Штутгарт
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Денис Снигур
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