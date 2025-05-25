Обладатель Кубка Германии приобретет игрока Ренна

Немецкий клуб, выигравший Кубок Германии, планирует усилиться игроком "Ренна".

"Штутгарт" упорно работает над тем, чтобы правый защитник Лоренц Ассиньон стал игроком их клуба.

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24-летний футболист достиг устной договоренности о переходе и клубы, со своей стороны, тоже находятся на финальной стадии переговоров.