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Экс-тренер Манчестер Юнайтед официально возглавил Байер

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Экс-тренер Манчестер Юнайтед официально возглавил Байер

Фото - Bayer 04 Leverkusen

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг официально возглавил "Байер".

На официальном сайте "фармацевтов" говорится о том, что 55-летний нидерландский специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2027 года.

"Мы полагаемся на опыт Эрика тен Хага и его впечатляющие успехи в карьере. Его титулы, добытые с различными командами говорят сами за себя, особенно его период в "Аяксе", когда команда из Амстердама беспрепятственно доминировала в нидерландском футболе с 2018 по 2022 год. Эрик также продемонстрировал свой класс как тренер в"«Манчестер Юнайтед". Наши представления о футболе совпадают, поэтому мы хотим продолжать развивать успех "Байера" вместе", — сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес.

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Напомним, что Эрик тен Хаг работал с "Манчестер Юнайтед" в период с июля 2022 года по октябрь 2024 года, выиграв Кубок английской лиги и Кубок Англии вместе с "красными дьяволами".

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Источник:
Bayer 04 Leverkusen
Опубликовал: Андрей Журба
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