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Эрик тен Хаг объяснил свое решение возглавить немецкий топ-клуб
Нидерландец готов к амбициозному вызову
Фото - Bayer 04 Leverkusen
Новый главный тренер леверкузенского "Байера" Эрик тен Хаг объяснил свое решение возглавить "фармацевтов". Он уже ждет начала сотрудничества с одним из лучших клубов Германии и готов к амбициозному вызову в карьере.
"Байер" — один из лучших клубов Германии, а также он является частью европейской футбольной элиты. Мне были предложены отличные условия, а переговоры с руководством произвели на меня очень большое впечатление. Я приехал в Леверкузен, чтобы подтвердить амбиции команды, которые выросли в последние годы. Это увлекательная задача — вместе что-то строить и развивать амбициозную команду на этом этапе больших перемен, — сказал Эрик тен Хаг.
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Напомним, что 55-летний нидерландец подписал контракт с "Байером" до конца июня 2027 года.
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