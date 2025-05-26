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РБ Лейпциг готов финализировать сделку по трансферу звезды Валенсии

Германия

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РБ Лейпциг готов финализировать сделку по трансферу звезды Валенсии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Филипп Гинце, "РБ Лейпциг" готов заключить сделку на сумму около 20 миллионов евро за трансфер защитника "Валенсии" Кристиана Москеры.

Переговоры между клубами продолжаются – стороны уточняют финальные детали и финансовые условия. Также ведутся прямые переговоры с представителями игрока, который заинтересован в переходе.

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20-летний центральный защитник является одним из главных приоритетов для "Лейпцига" в летнее трансферное окно. Клуб намерен перестроить состав и вернуться в Лигу чемпионов. И хотя Москера также привлек внимание других клубов, но именно "РБ Лейпциг" пока проявляет самый конкретный интерес. Они готовы финализировать соглашение в ближайшее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету Москера 1 гол в 41 матче за "Валенсию" во всех турнирах.

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Валенсия (Испания) РБ Лейпциг Кристиан Москера
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Источник:
Philipp Hinze
Опубликовал: Алексей Полищук
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