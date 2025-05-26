Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг готов финализировать сделку по трансферу звезды Валенсии
В ближайшие дни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Филипп Гинце, "РБ Лейпциг" готов заключить сделку на сумму около 20 миллионов евро за трансфер защитника "Валенсии" Кристиана Москеры.
Переговоры между клубами продолжаются – стороны уточняют финальные детали и финансовые условия. Также ведутся прямые переговоры с представителями игрока, который заинтересован в переходе.
20-летний центральный защитник является одним из главных приоритетов для "Лейпцига" в летнее трансферное окно. Клуб намерен перестроить состав и вернуться в Лигу чемпионов. И хотя Москера также привлек внимание других клубов, но именно "РБ Лейпциг" пока проявляет самый конкретный интерес. Они готовы финализировать соглашение в ближайшее время.
Добавим, что в этом сезоне на счету Москера 1 гол в 41 матче за "Валенсию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- Сразу шесть игроков покинули клуб Первой лиги
- "И так будет постоянно в Черноморце, пока я тренер": Кучер – о формировании состава
- Кубок Германии. Арминия – Штутгарт 2:4. Веселая сказка с коротким концом
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства