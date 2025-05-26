РБ Лейпциг готов финализировать сделку по трансферу звезды Валенсии

Как сообщает журналист Филипп Гинце, "РБ Лейпциг" готов заключить сделку на сумму около 20 миллионов евро за трансфер защитника "Валенсии" Кристиана Москеры.

Переговоры между клубами продолжаются – стороны уточняют финальные детали и финансовые условия. Также ведутся прямые переговоры с представителями игрока, который заинтересован в переходе.

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20-летний центральный защитник является одним из главных приоритетов для "Лейпцига" в летнее трансферное окно. Клуб намерен перестроить состав и вернуться в Лигу чемпионов. И хотя Москера также привлек внимание других клубов, но именно "РБ Лейпциг" пока проявляет самый конкретный интерес. Они готовы финализировать соглашение в ближайшее время.

Добавим, что в этом сезоне на счету Москера 1 гол в 41 матче за "Валенсию" во всех турнирах.