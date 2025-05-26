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Брат Джуда Беллингема близок к переходу в Бундеслигу
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем с высокой вероятностью покинет Англию этим летом. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Согласно источнику, 19-летний англичанин вскоре пройдет ознакомление с условиями во франкфуртском "Айнтрахте". Это не будет традиционным медицинским осмотром, а скорее визитом для ознакомления с инфраструктурой и возможностями немецкого клуба.
При этом отмечается, что интерес к Джобу Беллингему сохраняет и дортмундская "Боруссия", которая желает подписать футболиста до начала клубного чемпионата мира.
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