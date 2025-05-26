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Брат Джуда Беллингема близок к переходу в Бундеслигу

Германия

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг

Брат Джуда Беллингема близок к переходу в Бундеслигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем с высокой вероятностью покинет Англию этим летом. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Согласно источнику, 19-летний англичанин вскоре пройдет ознакомление с условиями во франкфуртском "Айнтрахте". Это не будет традиционным медицинским осмотром, а скорее визитом для ознакомления с инфраструктурой и возможностями немецкого клуба.

При этом отмечается, что интерес к Джобу Беллингему сохраняет и дортмундская "Боруссия", которая желает подписать футболиста до начала клубного чемпионата мира.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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