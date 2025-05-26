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Бавария и Breitling выпустили лимитированные часы к 125-летию клуба
Top Time B01 125 Years FC Bayern München Limited Edition
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По случаю своего 125-летнего юбилея, мюнхенская "Бавария" в сотрудничестве со своим партнером Breitling представила лимитированную серию часов.
Новая модель получила название "Top Time B01 125 Years FC Bayern München Limited Edition".
Эти эксклюзивные часы являются данью уважения к богатой истории и многочисленным достижениям одного из самых успешных футбольных клубов мира.
FC Bayern and partner Swiss luxury watchmaker, Breitling, have launched a limited-edition watch "Top Time B01 125 Years FC Bayern München Limited Edition" to mark the club's 125th anniversary pic.twitter.com/NLNHuzG7Pq— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 26, 2025
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