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Бавария и Breitling выпустили лимитированные часы к 125-летию клуба

Германия

Top Time B01 125 Years FC Bayern München Limited Edition

Бавария и Breitling выпустили лимитированные часы к 125-летию клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По случаю своего 125-летнего юбилея, мюнхенская "Бавария" в сотрудничестве со своим партнером Breitling представила лимитированную серию часов.

Новая модель получила название "Top Time B01 125 Years FC Bayern München Limited Edition".

Эти эксклюзивные часы являются данью уважения к богатой истории и многочисленным достижениям одного из самых успешных футбольных клубов мира.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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