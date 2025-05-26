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Vodafone стал новым титульным спонсором Боруссии Д
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новым титульным спонсором "Боруссии Д" стала телекоммуникационная компания Vodafone. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на длительный срок - до 2030 года. Со следующего сезона команда будет выступать с логотипом Vodafone на игровых футболках.
"Мы гордимся тем, что являемся частью семьи BVB. Нас объединяет желание быть лучшими - на поле и в сети. Это партнерство - не просто спонсорство, это заявление о росте и объединении двух брендов с международной привлекательностью", - говорит Марсель де Гроот, генеральный директор Vodafone в Германии.
⚫️???? @vodafone_de pic.twitter.com/Pc7PsfqS8O— Borussia Dortmund (@BVB) May 26, 2025
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