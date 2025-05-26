Vodafone стал новым титульным спонсором Боруссии Д

Новым титульным спонсором "Боруссии Д" стала телекоммуникационная компания Vodafone. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на длительный срок - до 2030 года. Со следующего сезона команда будет выступать с логотипом Vodafone на игровых футболках.

"Мы гордимся тем, что являемся частью семьи BVB. Нас объединяет желание быть лучшими - на поле и в сети. Это партнерство - не просто спонсорство, это заявление о росте и объединении двух брендов с международной привлекательностью", - говорит Марсель де Гроот, генеральный директор Vodafone в Германии.