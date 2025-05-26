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Бавария близка к подписанию защитника Байера
Та должен пройти медицинское обследование в Мюнхене уже в среду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" и леверкузенский "Байер" ведут переговоры по трансферной сумме за защитника Джонатана Та. Ожидается, что стороны достигнут соглашения, которое позволит игроку принять участие в Клубном чемпионате мира в составе мюнхенской команды.
По информации Флориана Плеттенберга, Та должен пройти медицинское обследование в Мюнхене уже в среду и подписать контракт до 2029 года. Свое устное согласие на переход в "Баварию" футболист дал еще в пятницу.
В этом сезоне Джонатан сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.
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