Бавария близка к подписанию защитника Байера

"Бавария" и леверкузенский "Байер" ведут переговоры по трансферной сумме за защитника Джонатана Та. Ожидается, что стороны достигнут соглашения, которое позволит игроку принять участие в Клубном чемпионате мира в составе мюнхенской команды.

По информации Флориана Плеттенберга, Та должен пройти медицинское обследование в Мюнхене уже в среду и подписать контракт до 2029 года. Свое устное согласие на переход в "Баварию" футболист дал еще в пятницу.

В этом сезоне Джонатан сыграл в 49 матчах "Байера". На его счету 4 гола и 1 голевая передача.