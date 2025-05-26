Плей-офф за место в Бундеслиге

Вторая игра (первая – 2:2)

Эльверсберг, Урсафарм Арена

Эльверсберг – Хайденхайм 1:2

Голы: Фелльхауэр 31 – Хонсак 9, Сиенза 90+5

"Эльверсберг" мечтал повторить судьбу "Хайденхайма" последних лет: дебютный промоушен в элиту команды из крошечного городка с последующим выживанием и даже игрой в еврокубках. Но чисто в игровом плане эти двое – полные противоположности, что мог наглядно увидеть каждый в первой игре.

Если "Хайденхайм" воплощал классику пердива: защищался большим числом, рубился за ничейные мячи, наращивал темп, пулял мяч вперед при первой возможности и давил на стандартах. То "Эльверсберг" играл во владение, быстро и остроумно разыгрывал мяч в чужой опорной зоне и за счёт нестандартного движения терзал насыщенный блок соперника на куски.

Обычно при скромном кадровом потенциале побеждают прагматики, страдающие без мяча. А не романтики без соответствующей технической оснащенности. Тем более так должно было быть, учитывая очевидное преимущество "Хайденхайма" в качестве исполнителей. Но на деле защита команды Франка Шмидта была настолько уязвимой, что даже провинциальная тики-така проходила.

Хотя не будем недооценивать "Эльверсберг". Пересмотрите сегодняший гол от капитана Фелльхауэра. Тончайшее и главное абсолютно неожиданное открывание опорника в чужой штрафной, и в целом оперативно и точно разыгранная комбинация. Такому рывку и его величество Томас Мюллер может позавидовать.

Правда, этот мяч лишь вновь вернул баланс на табло. Ведь Франк Шмидт учел ошибки первой игры, и начал с Сиензой и Кербером в старте. Сиенза был архитектором камбека на прошлой неделе: заработал штрафной, с которого отыграли первый, а затем пробил издали, после чего Хонсак добил. Бразилец помог Хонсаку отличиться и сегодня. Отклеился от 2 опорников после скидки Пирингера, увел с позиции одного из ЦЗ и закинул в его зону на рандеву с кипером.

Дальше был час осторожного футбола. В котором хозяева ожидаемо больше проводили на мяче, но и при этом игру контролировали скорее гости. Могли быть и еще полчаса, но Лео Сиенза снова засиял в решающий момент. На 5-й компенсированной увенчал классную комбинацию прокидом Пинкерту между ног и вратарю Кристофу в ближний угол.

1:2. В Германии в этом сезоне без сказок. Вслед за "Арминией" в финале Кубка пролетел мимо элиты и симпатичный "Эльверсберг". Обидно за прагматиков, но в целом справедливо. Шестой год кряду плей-офф выигрывает команда из Бундеслиги. Разрыв между лигами слишком большой, и с этим нужно что-то делать.

Эльверсберг: Кристоф – Баум, Пинкерт, ле Жонкур, Нойбауэр – Фелльхауэр, Шахин (Зикингер, 23) – Петков (Фейл, 90+7), Дамар, Циммершид (Шнелльбахер, 86) – Аслани

Хайденхайм: Мюллер – Буш, Майнка, Зирслебен – Траоре, Сиенза (Гимбер, 90+7), Шеппнер, Кербер (Дорш, 78), Кретциг (Ференбах, 90+7) – Пирингер (Зивзивадзе, 23), Хонсак (Ваннер, 78)