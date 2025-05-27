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Боруссия Дортмунд определилась с идеальным дублером для своего лидера

Германия

Принадлежит клубу АПЛ

Боруссия Дортмунд определилась с идеальным дублером для своего лидера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает BILD, "Боруссия" Дортмунд интересуется нападающим "Вулверхэмптона" Фабиу Силвой.

Португалец, вероятно, покинет английский клуб после аренд в Нидерландах, Бельгии, Шотландии и, недавно, Испании – в составе "Лас-Пальмаса". Выступления Силвы привлекли внимание нескольких испанских клубов, а теперь и "Боруссии".

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В прошлом сезоне дортмундцы слишком полагались на Серу Гирасси, который стал лучшим бомбардиром второй части чемпионата. В "Боруссии" Силву рассматривают как потенциального запасного нападающего и конкурента для 22-летнего Максимилиана Байера, который забил 8 голов в Бундеслиге.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Силва провел 25 матчей за "Лас-Пальмас" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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