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Боруссия Дортмунд определилась с идеальным дублером для своего лидера
Принадлежит клубу АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает BILD, "Боруссия" Дортмунд интересуется нападающим "Вулверхэмптона" Фабиу Силвой.
Португалец, вероятно, покинет английский клуб после аренд в Нидерландах, Бельгии, Шотландии и, недавно, Испании – в составе "Лас-Пальмаса". Выступления Силвы привлекли внимание нескольких испанских клубов, а теперь и "Боруссии".
В прошлом сезоне дортмундцы слишком полагались на Серу Гирасси, который стал лучшим бомбардиром второй части чемпионата. В "Боруссии" Силву рассматривают как потенциального запасного нападающего и конкурента для 22-летнего Максимилиана Байера, который забил 8 голов в Бундеслиге.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Силва провел 25 матчей за "Лас-Пальмас" во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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