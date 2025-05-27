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У Баварии есть несколько кандидатов на усиление атаки этим летом

Германия

Компани хочет вингера

У Баварии есть несколько кандидатов на усиление атаки этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" вышла на трансферный рынок с четкой целью: подписать левого вингера, который дополнит звездную линию атаки с Гарри Кейном, Джамалом Мусиалой и новичком Майклом Олисе. Как сообщает издание Fichajes, в списке три имени.

Рафаэл Леау – фаворит руководства мюнхенцев. Португалец поражает мощью, способностью обыгрывать соперников один на один и опытом в Лиге чемпионов, что делает его привлекательной целью. Однако его трансфер зависит от будущего Лероя Сане и Кингсли Комана – оба могут уйти, если не продлят контракты или поступят убедительные предложения.

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Каору Митома – лидер "Брайтона", который также приобретает все больше симпатий в спортивном отделе "Баварии". Его скорость и вертикальная игра хорошо вписываются в атакующую философию, которую стремится ввести Компани. В свои 28 лет японец находится на пике формы и готов сделать шаг к гранду европейского футбола.

Последний кандидат – Коди Гакпо. Неочевидный, но реальный вариант. И хотя его роль в "Ливерпуле" была нестабильной, нидерландец имеет поддержку со стороны руководства "Баварии", в частности от Макса Эберля. Переговоры уже стартовали, и игрок может сменить клуб, если из Германии поступит заманчивое предложение.

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Поскольку трансферное окно вот-вот откроется, "Бавария" стремится как можно скорее определиться с выбором и подписать нового вингера до начала предсезонной подготовки.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Рафаэль Леау Коди Гакпо Каору Митома
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 13:15
С тренером проблема, не тянет он уровень топ клуба.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
27.05.2025 в 13:15
С тренером проблема, не тянет он уровень топ клуба.
Ответить
0
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