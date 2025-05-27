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Клуб Бундеслиги усилился шотландским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Унион" объявил о переходе шотландского нападающего Оливера Берка.
К немецкому клубу 28-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Детали сделки не разглашаются.
Прошлый сезон Берк провел в "Вердере". Также Оливер знаменит выступлениями за "Ноттингем Форест", РБ "Лейпциг", "Вест Бромвич", "Селтик", "Алавес", "Шеффилд" и "Бирмингем".
На счету Берка 13 матчей в составе сборной Шотландии.
Oliver Burke ist UNIONER ????⚪ pic.twitter.com/zQbrEG623R— 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 26, 2025
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Источник:Union Berlin
Опубликовал: Александр Бураков
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