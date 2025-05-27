Бавария возобновит переговоры со своим вингером о продолжении сотрудничества

Представитель Лероя Сане на этой неделе прибудет в Мюнхен для возобновления переговоров с руководством "Баварии" относительно будущего футболиста.

Несмотря на то, что мюнхенский клуб не намерен увеличивать общий пакет предложения для Сане, руководство команды готово пойти навстречу игроку относительно структуры выплат.

"Бавария" рассматривает возможность увеличения фиксированной части зарплаты Сане с 10 млн до 12-13 млн евро, одновременно уменьшив бонусы с 5 млн до 2-3 млн евро. Таким образом, клуб стремится сделать предложение более привлекательным для игрока, перераспределив выплаты в его пользу.

Пока остается непонятным, будет ли этого достаточно для достижения окончательного соглашения между сторонами.