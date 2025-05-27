Представитель сборной Германии высказался о звёздном полузащитнике Байера: Была небольшая надежда, что он останется в клубе

Представитель сборной Германии высказался о звёздном полузащитнике "Байера".

Директор по профессиональному футболу сборной Германии Руди Фёллер заявил, что хотел бы видеть Флориана Виртца в составе "фармацевтов" ещё на сезон.

"У меня была небольшая надежда, что Флориан Виртц может остаться в "Байере" еще на год, а затем перейти в еще более крупный клуб.

На данном этапе, конечно, ничего не решено. Но есть ощущение, что так не будет", - сказал директор.