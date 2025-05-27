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Представитель сборной Германии высказался о звёздном полузащитнике Байера: Была небольшая надежда, что он останется в клубе

Германия

Теперь и таковой надежды нет

Представитель сборной Германии высказался о звёздном полузащитнике Байера: Была небольшая надежда, что он останется в клубе

Фото - www.dfb.de

Новина українською

Представитель сборной Германии высказался о звёздном полузащитнике "Байера".

Директор по профессиональному футболу сборной Германии Руди Фёллер заявил, что хотел бы видеть Флориана Виртца в составе "фармацевтов" ещё на сезон.

"У меня была небольшая надежда, что Флориан Виртц может остаться в "Байере" еще на год, а затем перейти в еще более крупный клуб.

На данном этапе, конечно, ничего не решено. Но есть ощущение, что так не будет", - сказал директор.

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Напомним, что "Ливерпуль" на днях сделал первое официальное предложение по Флориану Виртцу.

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Источник:
Werkself Xtra
Опубликовал: Владислав Прийменко
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