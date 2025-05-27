Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Это будет уникально, участие в таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что было в прошлом, но я думаю, что это будет великолепный опыт.

Кроме того, поездка в США за год до самого чемпионата мира станет отличным шансом познакомиться с некоторыми стадионами и ближе узнать их болельщиков. Это будет действительно замечательный турнир. Как всегда, когда это первый турнир любого типа, людям интересно, как он пройдет, но я очень рад этому", - сказал футболист.