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Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Германия

Это будет уникально (с)

Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Это будет уникально, участие в таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что было в прошлом, но я думаю, что это будет великолепный опыт.

Кроме того, поездка в США за год до самого чемпионата мира станет отличным шансом познакомиться с некоторыми стадионами и ближе узнать их болельщиков. Это будет действительно замечательный турнир. Как всегда, когда это первый турнир любого типа, людям интересно, как он пройдет, но я очень рад этому", - сказал футболист.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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