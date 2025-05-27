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Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025
Это будет уникально (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.
"Это будет уникально, участие в таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что было в прошлом, но я думаю, что это будет великолепный опыт.
Кроме того, поездка в США за год до самого чемпионата мира станет отличным шансом познакомиться с некоторыми стадионами и ближе узнать их болельщиков. Это будет действительно замечательный турнир. Как всегда, когда это первый турнир любого типа, людям интересно, как он пройдет, но я очень рад этому", - сказал футболист.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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