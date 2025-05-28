  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ассистент главного тренера сборной Германии возглавит клуб Бундеслиги

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассистент главного тренера сборной Германии возглавит клуб Бундеслиги

Германия

Первая работа

Ассистент главного тренера сборной Германии возглавит клуб Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Сандро Вагнер станет новым главным тренером "Аугсбурга", заменив Йесса Торупа.

Вагнер покинет свою должность ассистента Юлиана Нагельсманна в сборной Германии после матчей Лиги Наций в следующем месяце. Ранее он работал с национальной командой U-20.

Читайте такжеСтало известно имя кандидата на должность ассистента главного тренера сборной Германии

Плеттенберг сообщает, что Вагнер и "Аугсбург" достигли окончательной договоренности, и немец подпишет контракт до 2028 года. Вагнер изначально считался приоритетным кандидатом на замену Торупу, и "Аугсбург" опередил другие клубы в борьбе за его подпись.

Добавим, что сезон Бундеслиги 2024/25 "Аугсбург" завершил на 12 месте в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэму предложили подписать одного из лидеров Баварии
yellow-arrow
Реал Мадрид может подписать игрока по рекомендации своей легенды 
yellow-arrow
Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025
Германия Сандро Вагнер Аугсбург Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости