Ассистент главного тренера сборной Германии возглавит клуб Бундеслиги

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Сандро Вагнер станет новым главным тренером "Аугсбурга", заменив Йесса Торупа.

Вагнер покинет свою должность ассистента Юлиана Нагельсманна в сборной Германии после матчей Лиги Наций в следующем месяце. Ранее он работал с национальной командой U-20.

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Плеттенберг сообщает, что Вагнер и "Аугсбург" достигли окончательной договоренности, и немец подпишет контракт до 2028 года. Вагнер изначально считался приоритетным кандидатом на замену Торупу, и "Аугсбург" опередил другие клубы в борьбе за его подпись.

Добавим, что сезон Бундеслиги 2024/25 "Аугсбург" завершил на 12 месте в турнирной таблице.