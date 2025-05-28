Бавария может сменить главного спонсора: Emirates предлагает 65 млн евро в год

"Бавария" может в скором времени сменить своего главного спонсора на форме.

Как сообщает Bayern & Germany, авиакомпания Emirates хочет заменить Telekom и готова предложить до 65 миллионов евро в год за право размещать свой логотип на футболках мюнхенского гранда.

Действующий контракт "Баварии" с Telekom заканчивается в 2027 году и в настоящее время приносит клубу 50 миллионов евро в год. Таким образом, предложение от Emirates является значительно более выгодным в финансовом плане.