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Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та

Германия

У защитника Байера заканчивается контракт с клубом

Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та.

Жером Боатенг заявил, что Джонатан Таа прогрессировал. По словам футболиста "ЛАСКа", защитник может играть в "Баварии".

"Я абсолютно в нем уверен. За последние два года он сделал еще один огромный шаг вперед, достигнув нового уровня. Очевидно, что он многому научился у Хаби Алонсо.

Я абсолютно уверен, что он может играть в ФК "Бавария". Он был бы ценным игроком и мог бы стать лидером обороны. Но он достаточно взрослый и знает, что для него хорошо. Ему не нужна моя помощь", - сказал Боатенг.

Джонатан Та провёл 49 матчей за "Байер", в которых отметился 4-мя голами и одной голевой передачей.

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С 1 июля 2025 года футболист станет свободным агентом.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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