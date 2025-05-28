Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та
У защитника Байера заканчивается контракт с клубом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та.
Жером Боатенг заявил, что Джонатан Таа прогрессировал. По словам футболиста "ЛАСКа", защитник может играть в "Баварии".
"Я абсолютно в нем уверен. За последние два года он сделал еще один огромный шаг вперед, достигнув нового уровня. Очевидно, что он многому научился у Хаби Алонсо.
Я абсолютно уверен, что он может играть в ФК "Бавария". Он был бы ценным игроком и мог бы стать лидером обороны. Но он достаточно взрослый и знает, что для него хорошо. Ему не нужна моя помощь", - сказал Боатенг.
Джонатан Та провёл 49 матчей за "Байер", в которых отметился 4-мя голами и одной голевой передачей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
С 1 июля 2025 года футболист станет свободным агентом.
Популярное сейчас
- "Он еще позажигает". Маркевич назвал лучшего игрока чемпионата Украины
- Финал ЛК длительное время имел определяющее значение для Шахтера. Теперь - нет. Но шансы на основной этап ЛЕ не утеряны
- Рух попрощался с главным тренером. Ему уже есть замена
- Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены