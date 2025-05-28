Бывший защитник сборной Германии рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Та.

Жером Боатенг заявил, что Джонатан Таа прогрессировал. По словам футболиста "ЛАСКа", защитник может играть в "Баварии".

"Я абсолютно в нем уверен. За последние два года он сделал еще один огромный шаг вперед, достигнув нового уровня. Очевидно, что он многому научился у Хаби Алонсо.

Я абсолютно уверен, что он может играть в ФК "Бавария". Он был бы ценным игроком и мог бы стать лидером обороны. Но он достаточно взрослый и знает, что для него хорошо. Ему не нужна моя помощь", - сказал Боатенг.