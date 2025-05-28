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Бавария лидирует в Бундеслиге по расходам на агентские комиссии
В целом, клубы немецкой Бундеслиги потратили 250 миллионов евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Согласно финансовому отчету Немецкой футбольной лиги (DFL), мюнхенская "Бавария" стала лидером в Бундеслиге по расходам на комиссионные выплаты агентам игроков и посредникам в сезоне 2023/24.
Клуб заплатил около 51 миллиона евро, что значительно превышает сумму, потраченную любым другим клубом лиги.
В целом, клубы немецкой Бундеслиги потратили на агентские комиссии около 250 миллионов евро за указанный период.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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