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Бавария лидирует в Бундеслиге по расходам на агентские комиссии

Германия

В целом, клубы немецкой Бундеслиги потратили 250 миллионов евро

Бавария лидирует в Бундеслиге по расходам на агентские комиссии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно финансовому отчету Немецкой футбольной лиги (DFL), мюнхенская "Бавария" стала лидером в Бундеслиге по расходам на комиссионные выплаты агентам игроков и посредникам в сезоне 2023/24.

Клуб заплатил около 51 миллиона евро, что значительно превышает сумму, потраченную любым другим клубом лиги.

В целом, клубы немецкой Бундеслиги потратили на агентские комиссии около 250 миллионов евро за указанный период.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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