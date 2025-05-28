Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обыгрывал Ливерпуль и тренировал украинца. Шальке нашёл нового наставника команды
Поможет подняться?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Шальке" нашёл нового тренера команды.
По информации Sky Sports, немецкий клуб назначит тренера "Плимут Аргайл" Мирона Муслика новым менеджером.
Клубы согласовали стоимость компенсации.
"Предполагается, что клубы согласовали сумму в районе 1 миллиона фунтов стерлингов после того, как 42-летний игрок запросил разрешение на уход из "Аргайла"", - сообщил источник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Мирон Муслик возглавил "Плимут" в январе 2025 года. Он выбил "Ливерпуль" из розыгрыша Кубка Англии, но проиграл "Манчестер Сити". Также клуб вылетел из Чемпионшипа в Первую Лигу Англии.
Популярное сейчас
- Когда трофей – не главное. Что скрывает финал Лиги конференций
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
- Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
- Скандал продолжается. Степанов снова отказался приезжать в сборную Михайленко и Езерского
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены