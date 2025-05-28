Обыгрывал Ливерпуль и тренировал украинца. Шальке нашёл нового наставника команды

"Шальке" нашёл нового тренера команды.

По информации Sky Sports, немецкий клуб назначит тренера "Плимут Аргайл" Мирона Муслика новым менеджером.

Клубы согласовали стоимость компенсации.

"Предполагается, что клубы согласовали сумму в районе 1 миллиона фунтов стерлингов после того, как 42-летний игрок запросил разрешение на уход из "Аргайла"", - сообщил источник.

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Мирон Муслик возглавил "Плимут" в январе 2025 года. Он выбил "Ливерпуль" из розыгрыша Кубка Англии, но проиграл "Манчестер Сити". Также клуб вылетел из Чемпионшипа в Первую Лигу Англии.