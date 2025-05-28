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Обыгрывал Ливерпуль и тренировал украинца. Шальке нашёл нового наставника команды

Германия

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Обыгрывал Ливерпуль и тренировал украинца. Шальке нашёл нового наставника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шальке" нашёл нового тренера команды.

По информации Sky Sports, немецкий клуб назначит тренера "Плимут Аргайл" Мирона Муслика новым менеджером.

Клубы согласовали стоимость компенсации.

"Предполагается, что клубы согласовали сумму в районе 1 миллиона фунтов стерлингов после того, как 42-летний игрок запросил разрешение на уход из "Аргайла"", - сообщил источник.

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Мирон Муслик возглавил "Плимут" в январе 2025 года. Он выбил "Ливерпуль" из розыгрыша Кубка Англии, но проиграл "Манчестер Сити". Также клуб вылетел из Чемпионшипа в Первую Лигу Англии.

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Шальке (Гельзенкирхен) Плимут Аргайл
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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