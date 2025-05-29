Официально. Бавария подписала одного из лучших защитников Бундеслиги

"Бавария" объявила о переходе бывшего защитника "Байера" Джонатана Та.

В мюнхенский клуб 29-летний защитник перешел на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2029 года. Выступать за чемпионов Германии игрок будет под четвертым номером.

Как сообщают немецкие СМИ, зарплата Та в Мюнхене составит 14 млн. евро за сезон.

"Я очень рад находится в "Баварии". Хочу взять на себя ответственность и усердно работать каждый день, чтобы мы добились успеха как команда и вместе выиграли много трофеев", - прокомментировал свой трансфер Джонатан.

Та - воспитанник "Гамбурга". В 2015 году Джонатан перебрался в "Байер", и с того времени провел за леверкузенский клуб 402 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.