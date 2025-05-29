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Официально. Бавария подписала одного из лучших защитников Бундеслиги

Германия
Обновлено

Сделка оформлена

Официально. Бавария подписала одного из лучших защитников Бундеслиги

Bayern

Новина українською

"Бавария" объявила о переходе бывшего защитника "Байера" Джонатана Та.

В мюнхенский клуб 29-летний защитник перешел на правах свободного агента. Контракт между сторонами заключен до 30 июня 2029 года. Выступать за чемпионов Германии игрок будет под четвертым номером.

Как сообщают немецкие СМИ, зарплата Та в Мюнхене составит 14 млн. евро за сезон.

"Я очень рад находится в "Баварии". Хочу взять на себя ответственность и усердно работать каждый день, чтобы мы добились успеха как команда и вместе выиграли много трофеев", - прокомментировал свой трансфер Джонатан.

Та - воспитанник "Гамбурга". В 2015 году Джонатан перебрался в "Байер", и с того времени провел за леверкузенский клуб 402 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Байер (Леверкузен) свободный агент Джонатан Та трансфер
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Источник:
Bayern Munchen
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.05.2025 в 10:40
Мешок с картохой.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.05.2025 в 10:40
Мешок с картохой.
Ответить
0
0

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