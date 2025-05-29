Спустя 2 дня после увольнения старого. Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера

Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера.

"Вердер" договорился с тренером "Эльверсберга" Хорстом Штеффеном о назначении наставником клуба. Сообщается, что достигнуто полное соглашение.

Сообщается, что это желаемый кандидат для "Вердера". "Бременцы" выплатят компенсацию за тренера в размере 350 тысяч евро.

Контракт подпишут до 2028 года. Официальное объявление ожидается в четверг.

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Напомним, что "Эльверсберг" по результатам стыковых матчей остался во Второй Бундеслиге.

Добавим, что тренер ещё не работал в клубах высшего дивизиона, но возглавлял молодёжные команды "Боруссии М".

К слову, "Вердер" уволил главного тренера во вторник 27 мая.