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Спустя 2 дня после увольнения старого. Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера

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Спустя 2 дня после увольнения старого. Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера.

"Вердер" договорился с тренером "Эльверсберга" Хорстом Штеффеном о назначении наставником клуба. Сообщается, что достигнуто полное соглашение.

Сообщается, что это желаемый кандидат для "Вердера". "Бременцы" выплатят компенсацию за тренера в размере 350 тысяч евро.

Контракт подпишут до 2028 года. Официальное объявление ожидается в четверг.

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Напомним, что "Эльверсберг" по результатам стыковых матчей остался во Второй Бундеслиге.

Добавим, что тренер ещё не работал в клубах высшего дивизиона, но возглавлял молодёжные команды "Боруссии М".

К слову, "Вердер" уволил главного тренера во вторник 27 мая.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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