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Спустя 2 дня после увольнения старого. Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера
Быстро решили вопрос
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Середняк Бундеслиги нашёл нового тренера.
"Вердер" договорился с тренером "Эльверсберга" Хорстом Штеффеном о назначении наставником клуба. Сообщается, что достигнуто полное соглашение.
Сообщается, что это желаемый кандидат для "Вердера". "Бременцы" выплатят компенсацию за тренера в размере 350 тысяч евро.
Контракт подпишут до 2028 года. Официальное объявление ожидается в четверг.
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Напомним, что "Эльверсберг" по результатам стыковых матчей остался во Второй Бундеслиге.
Добавим, что тренер ещё не работал в клубах высшего дивизиона, но возглавлял молодёжные команды "Боруссии М".
К слову, "Вердер" уволил главного тренера во вторник 27 мая.
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