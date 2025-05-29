Заслуженно. Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25

Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25.

Лучшим футболистом чемпионата Германии признали полузащитника "Байера" Флориана Виртца.

Футболист набрал 29,1% голосов, опередив футболистов мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна (20%) и Майкла Олисе (17%).

???? Florian Wirtz ist Spieler der Saison 2024/2025!

Zum zweiten Mal in Folge gewinnt Flo die Auszeichnung der VDV-Spielergewerkschaft als Bundesliga-Spieler der Saison. Herzlichen Glückwunsch! ????#Wirtz #Bayer04 #Werkself #Bundesliga pic.twitter.com/xpmBhAuw3S — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 29, 2025

Для немецкого футболиста это вторая награда подряд от профсоюза игроков VDV.

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В сезоне 2024/25, Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера". На его счету 16 голов и 15 голевых передач.