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Заслуженно. Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25
Хорошую игру показал футболист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25.
Лучшим футболистом чемпионата Германии признали полузащитника "Байера" Флориана Виртца.
Футболист набрал 29,1% голосов, опередив футболистов мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна (20%) и Майкла Олисе (17%).
???? Florian Wirtz ist Spieler der Saison 2024/2025!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 29, 2025
Zum zweiten Mal in Folge gewinnt Flo die Auszeichnung der VDV-Spielergewerkschaft als Bundesliga-Spieler der Saison. Herzlichen Glückwunsch! ????#Wirtz #Bayer04 #Werkself #Bundesliga pic.twitter.com/xpmBhAuw3S
Для немецкого футболиста это вторая награда подряд от профсоюза игроков VDV.
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В сезоне 2024/25, Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера". На его счету 16 голов и 15 голевых передач.
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