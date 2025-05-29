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Заслуженно. Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25

Германия

Хорошую игру показал футболист

Заслуженно. Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бундеслига назвала игрока сезона 2024/25.

Лучшим футболистом чемпионата Германии признали полузащитника "Байера" Флориана Виртца.

Футболист набрал 29,1% голосов, опередив футболистов мюнхенской "Баварии" Гарри Кейна (20%) и Майкла Олисе (17%).

Для немецкого футболиста это вторая награда подряд от профсоюза игроков VDV.

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В сезоне 2024/25, Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера". На его счету 16 голов и 15 голевых передач.

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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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