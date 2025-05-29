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Действующие чемпионы Бундеслиги заинтересованы в подписании впечатляющего форварда Спортинга
За ним следят ведущие клубы Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Бундеслиги заинтересованы в подписании впечатляющего форварда "Спортинга".
Как сообщил журналист Экрем Конур, мюнхенская "Бавария" сделала запрос необходимой информации о возможном трансфере Виктора Дьекереша. Впрочем, отмечается, что немецкий топ-клуб еще не отправил ни одного официального предложения "лиссабонским львам" по 26-летнему нападающему национальной сборной Швеции.
Ранее появлялась информация о том, что "Спортинг" будет готов продать Дьокереша за 65 миллионов евро.
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В этом сезоне Виктор Дьекереш отметился 54 голами и 13 ассистами в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Известный ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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