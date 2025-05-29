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Переговоры Баварии и Сане о новом контракте снова зашли в тупик

Германия
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Основные разногласия между сторонами касаются структуры заработной платы

Переговоры Баварии и Сане о новом контракте снова зашли в тупик

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры между мюнхенской "Баварией" и представителями правого вингера Лероя Сане о новом контракте не принесли результата после вчерашней встречи между спортивным директором команды и агентом игрока.

Основные разногласия между сторонами касаются структуры заработной платы, а именно соотношения фиксированной части и потенциальных премий.

"Бавария" стремится уменьшить фиксированную заработную плату игрока и увеличить долю дополнительных премий. В свою очередь, сторона Сане настаивает на обратном.

На данный момент соглашение не достигнуто, и будущее Лероя Сане в "Баварии" остается неопределенным.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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