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Переговоры Баварии и Сане о новом контракте снова зашли в тупик
Основные разногласия между сторонами касаются структуры заработной платы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между мюнхенской "Баварией" и представителями правого вингера Лероя Сане о новом контракте не принесли результата после вчерашней встречи между спортивным директором команды и агентом игрока.
Основные разногласия между сторонами касаются структуры заработной платы, а именно соотношения фиксированной части и потенциальных премий.
"Бавария" стремится уменьшить фиксированную заработную плату игрока и увеличить долю дополнительных премий. В свою очередь, сторона Сане настаивает на обратном.
На данный момент соглашение не достигнуто, и будущее Лероя Сане в "Баварии" остается неопределенным.
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