Решил собрать лучших игроков из Англии? Тренер Байера нацелился на защитника Вест Хэма

Тренер "Байера" нацелился на защитника "Вест Хэма".

Защитник английского клуба Найеф Агерд стал целью Эрика тен Хага. Футболист сейчас играет за "Реал Сосьедад" на правах аренды.

По сообщениям источника, неясно, входит ли защитник в планы тренера "молотобойцев" Грэма Поттера.

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Марокканский защитник присоединился к "Вест Хэму" в июле 2022 года. В августе 2024 года его отправили в аренду.

В этом сезоне Агерд сыграл 36 матчей за "Реал Сосьедад" в которых получил 7 жёлтых карточек.