  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Решил собрать лучших игроков из Англии? Тренер Байера нацелился на защитника Вест Хэма

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решил собрать лучших игроков из Англии? Тренер Байера нацелился на защитника Вест Хэма

Германия

Но что скажет английский клуб?

Решил собрать лучших игроков из Англии? Тренер Байера нацелился на защитника Вест Хэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Байера" нацелился на защитника "Вест Хэма".

Защитник английского клуба Найеф Агерд стал целью Эрика тен Хага. Футболист сейчас играет за "Реал Сосьедад" на правах аренды.

По сообщениям источника, неясно, входит ли защитник в планы тренера "молотобойцев" Грэма Поттера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Марокканский защитник присоединился к "Вест Хэму" в июле 2022 года. В августе 2024 года его отправили в аренду.

В этом сезоне Агерд сыграл 36 матчей за "Реал Сосьедад" в которых получил 7 жёлтых карточек.

По теме
yellow-arrow
Байер работает над подписанием таланта испанского Альбасете
yellow-arrow
Переговоры Баварии и Сане о новом контракте снова зашли в тупик
yellow-arrow
Действующие чемпионы Бундеслиги заинтересованы в подписании впечатляющего форварда Спортинга
Байер (Леверкузен) Эрик тен Хаг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости