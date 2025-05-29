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Байер работает над подписанием таланта испанского Альбасете

Германия

18-летний Кофане может сменить клубную прописку

Байер работает над подписанием таланта испанского Альбасете

Х: Florian Plettenberg

Новина українською

"Байер" активно работает над заключением соглашения с 18-летним талантливым нападающим Кристианом Кофане. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Кофане, который сейчас выступает за испанский "Альбасете", имеет в своем контракте пункт о выкупной сумме в размере 5 миллионов евро. "Байер" сейчас сосредоточен на достижении полной устной договоренности о переходе молодого форварда.

Кофане в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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