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Байер работает над подписанием таланта испанского Альбасете
18-летний Кофане может сменить клубную прописку
Х: Florian Plettenberg
"Байер" активно работает над заключением соглашения с 18-летним талантливым нападающим Кристианом Кофане. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Кофане, который сейчас выступает за испанский "Альбасете", имеет в своем контракте пункт о выкупной сумме в размере 5 миллионов евро. "Байер" сейчас сосредоточен на достижении полной устной договоренности о переходе молодого форварда.
Кофане в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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