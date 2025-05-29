Официально. Вердер назвал имя нового главного тренера

"Вердер" объявил о назначении Хорста Штеффена на должность главного тренера команды.

Штеффен, детали контракта которого не разглашаются, проведет полную предсезонную подготовку с немецкой командой.

"То, что "Вердер" связался со мной, было прежде всего признанием меня самого и моей работы. Во время наших переговоров руководство клуба продемонстрировало, насколько высоко они меня ценят, и проинформировало меня о своих планах на ближайшие годы.

Я полностью поддержал их и после этих разговоров не потребовалось много времени, чтобы принять решение о переходе в "Вердер". Бремен имеет хорошую команду с большим потенциалом и за последние три года закрепился в Бундеслиге. Теперь я хотел бы продолжить это развитие вместе с игроками. Я с нетерпением жду этого вызова", - сказал специалист.