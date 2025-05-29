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Динамо Загреб стремится подписать форварда Баварии на постоянной основе

Германия

Игрок произвел хорошее впечатление на хорватский клуб во время аренды в сезоне 2023/24

Динамо Загреб стремится подписать форварда Баварии на постоянной основе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Загребское "Динамо" заинтересовано в подписании форварда "Баварии" Габриэля Видовича.

Футболист произвел положительное впечатление во время своей аренды в хорватском клубе в сезоне 2023/24, и теперь руководство "Динамо" намерено вернуть его, но уже на постоянной основе.

Габриэль в текущем сезоне сыграл 6 матчей - 70 минут.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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