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Брат Беллингема отказался переходить в клуб Бундеслиги
Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем отклонил предложение немецкого "Айнтрахта", несмотря на то, что франкфуртский клуб обеспечил себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, 19-летнего футболиста не убедил спортивный проект клуба.
Добавим, что Беллингем в сезоне 2024/25 забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 43 матчах.
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Источник:Frankfurter Rundschau
Опубликовал: Екатерина Власова
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