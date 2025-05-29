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Брат Беллингема отказался переходить в клуб Бундеслиги

Германия

Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau

Брат Беллингема отказался переходить в клуб Бундеслиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем отклонил предложение немецкого "Айнтрахта", несмотря на то, что франкфуртский клуб обеспечил себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

Как сообщает издание Frankfurter Rundschau, 19-летнего футболиста не убедил спортивный проект клуба.

Добавим, что Беллингем в сезоне 2024/25 забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 43 матчах.

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Источник:
Frankfurter Rundschau
Опубликовал: Екатерина Власова
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