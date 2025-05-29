Джонатан Та - о контракте с Баварией: У меня были другие предложения, которые, честно говоря, были действительно хорошими

"Бавария" 29 мая официально объявила о подписании Джонатана Та из "Байера".

Футболист прокомментировал свое решение присоединиться к мюнхенскому клубу в интервью для The Players' Tribune, объяснив, почему выбрал именно "Баварию", несмотря на привлекательные предложения из-за рубежа.

"У меня были другие предложения, которые, честно говоря, были действительно хорошими", – отметил Та. – "Мне нравится идея поехать за границу и изучить новый язык, новую культуру. Но для меня всегда все сводится к личностному росту, людям и культуре

Я присоединяюсь к одному из лучших клубов мира".