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Айнтрахт может подписать одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Склоняется к переходу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации BILD, нападающий "Майнца" Джонатан Буркгардт склоняется к переходу в "Айнтрахт" Франкфурт этим летом.
В последние дни главного форварда франкфуртцев Уго Экитике активно связывали с потенциальным трансфером в АПЛ – в частности, в "Челси" или "Ливерпуль". В случае ухода, "Айнтрахт" будет нуждаться в замене, и именно Буркгардт рассматривается как главный кандидат.
Интерес к нему также проявляет "Байер", но именно "Айнтрахт" пока возглавляет борьбу за игрока. Если Буркгардт решит покинуть "Майнц" этим летом, он сможет воспользоваться клаусулой в размере 20 миллионов евро – ее прописали в новом контракте, который он подписал в 2024 году.
В этом сезоне 24-летний футболист стал самым результативным немцем в Бундеслиге – он забил 18 голов, на два больше, чем Тим Кляйндинст из менхенгладбахской "Боруссии".
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