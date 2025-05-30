Известны имена новых кандидатов на пост главного тренера РБ Лейпциг

Как сообщает Kicker, Оле Вернер и Александер Блессин – это последние из известных кандидатов, которых "РБ Лейпциг" рассматривает как возможных преемников Марко Розе на посту главного тренера клуба.

Вернер недавно покинул свой пост в "Вердере", несмотря на то, что у него оставался еще год контракта. Его уволили после того, как он сообщил клубу, что не будет продлевать соглашение после 2026 года.

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Блессин же работал в "РБ Лейпциг" как тренер молодежной команды с 2012 по 2020 год, после чего возглавлял "Остенде" и "Дженоа". Широкую известность он приобрел в бельгийском "Юнион Сент-Жиллуаз", где вывел команду на второе место в чемпионате и завоевал Кубок Бельгии-2024. Затем он заменил Фабиана Гюрцелера в "Санкт-Паули" после их выхода в Бундеслигу и сумел сохранить команду в элите.

Напомним, что сезон 2024/25 "Лейпциг" завершил на 7 месте в турнирной таблице Бундеслиги.