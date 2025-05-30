  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария улучшила предложение Сане: решение ожидается в ближайшее время

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария улучшила предложение Сане: решение ожидается в ближайшее время

Германия

Будущее Лероя в Баварии пока неизвестно

Бавария улучшила предложение Сане: решение ожидается в ближайшее время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" все-таки улучшила предложение нового контракта для Лероя Сане.

По информации Флориана Плеттенберга, клуб увеличит фиксированную часть его зарплаты. "Бавария" решительно настроена продлить соглашение с 29-летним немецким игроком, срок действия которого истекает 30 июня этого года.

Несмотря на улучшенное предложение, окончательное решение от Лероя Сане еще не принято, однако ожидается, что оно будет объявлено в ближайшее время.

Читайте такжеТоттенхэм хочет выкупить форварда у Баварии, но по сниженной цене
По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм хочет выкупить форварда у Баварии, но по сниженной цене
yellow-arrow
Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги
yellow-arrow
Эрик тен Хаг хочет привести в Байер двух игроков Манчестер Юнайтед
Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости