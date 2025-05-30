Бавария улучшила предложение Сане: решение ожидается в ближайшее время

Мюнхенская "Бавария" все-таки улучшила предложение нового контракта для Лероя Сане.

По информации Флориана Плеттенберга, клуб увеличит фиксированную часть его зарплаты. "Бавария" решительно настроена продлить соглашение с 29-летним немецким игроком, срок действия которого истекает 30 июня этого года.

Несмотря на улучшенное предложение, окончательное решение от Лероя Сане еще не принято, однако ожидается, что оно будет объявлено в ближайшее время.