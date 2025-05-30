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Бавария улучшила предложение Сане: решение ожидается в ближайшее время
Будущее Лероя в Баварии пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" все-таки улучшила предложение нового контракта для Лероя Сане.
По информации Флориана Плеттенберга, клуб увеличит фиксированную часть его зарплаты. "Бавария" решительно настроена продлить соглашение с 29-летним немецким игроком, срок действия которого истекает 30 июня этого года.
Несмотря на улучшенное предложение, окончательное решение от Лероя Сане еще не принято, однако ожидается, что оно будет объявлено в ближайшее время.
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