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Работал с украинским футболистом. Шальке представил нового тренера

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Работал с украинским футболистом. Шальке представил нового тренера

Фото - Schalke04

Новина українською

"Шальке" представил нового тренера.

Немецкий клуб сообщил о назначении Мирона Муслика. Контракт подписан до 2027 года.

Австрийский специалист ранее возглавлял "Плимут", в котором играет украинский защитник Максим Таловеров. Также тренер работал в "Серкль Брюгге", "Риде" и "Флоридсдорфере".

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К слову, в "Плимуте" он провёл 23 матча, в которых набрал 29 очков, но не спас клуб от вылета в Первую лигу Англии.

Напомним, "Шальке" по итогам сезона во Второй Бундеслиге занял 14-е место, набрав 38 баллов.

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Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
Schalke
Опубликовал: Владислав Прийменко
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