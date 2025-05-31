Работал с украинским футболистом. Шальке представил нового тренера

"Шальке" представил нового тренера.

Немецкий клуб сообщил о назначении Мирона Муслика. Контракт подписан до 2027 года.

Австрийский специалист ранее возглавлял "Плимут", в котором играет украинский защитник Максим Таловеров. Также тренер работал в "Серкль Брюгге", "Риде" и "Флоридсдорфере".

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К слову, в "Плимуте" он провёл 23 матча, в которых набрал 29 очков, но не спас клуб от вылета в Первую лигу Англии.

Напомним, "Шальке" по итогам сезона во Второй Бундеслиге занял 14-е место, набрав 38 баллов.