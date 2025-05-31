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Работал с украинским футболистом. Шальке представил нового тренера
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Фото - Schalke04
"Шальке" представил нового тренера.
Немецкий клуб сообщил о назначении Мирона Муслика. Контракт подписан до 2027 года.
Австрийский специалист ранее возглавлял "Плимут", в котором играет украинский защитник Максим Таловеров. Также тренер работал в "Серкль Брюгге", "Риде" и "Флоридсдорфере".
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К слову, в "Плимуте" он провёл 23 матча, в которых набрал 29 очков, но не спас клуб от вылета в Первую лигу Англии.
Напомним, "Шальке" по итогам сезона во Второй Бундеслиге занял 14-е место, набрав 38 баллов.
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Источник:Schalke
Опубликовал: Владислав Прийменко
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