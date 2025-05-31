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Новичок Бундеслиги подпишет игрока Фортуны

Германия

Игрок под Бундеслигу

Новичок Бундеслиги подпишет игрока Фортуны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летний исландский игрок может перейти в клуб, вышедший в Бундеслигу с первого места.

Исаак Бергманн Йоханнессон, который в прошлом сезоне был вторым самым результативным нападающим дюссельдорфской "Фортуны" (17 баллов по системе "гол+пас"), теперь может перейти в Бундеслигу. Об этом сообщает "Bild". Кёльн намерен активировать пункт об отступных в его контракте.

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Ожидается, что это обойдется новоиспеченному клубу элиты около пяти миллионов евро. Согласно сообщению, "Кёльн" надеется завершить соглашение в эти выходные.

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Фортуна (Дюссельдорф) Вторая Бундеслига Кельн
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Денис Снигур
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