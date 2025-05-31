Признан игроком сезона. Манчестер Сити и Боруссия интересуются звёздным полузащитником Брюгге

"Манчестер Сити" и "Боруссия" интересуются звёздным полузащитником "Брюгге".

Сообщается, что немецкий клуб видит в Ардоне Джашари альтернативу Джобу Беллингему, если он откажет команде. Но открыт вопрос по цене футболиста.

"Однако 25–30 млн евро будет недостаточно, чтобы заполучить Яшари", - написал Плеттенберг.

Журналист отметил, что "Манчестер Сити" следит за футболистом несколько месяцев.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джашари сыграл 52 матча во всех турнирах за "Брюгге", в которых отметился 4-мя голами и 6-ю голевыми передачами. Также футболист был признан игроком сезона по версии журнала Jupiler Pro League.

TransferMaekt оценивает футболиста в 25 млн евро.