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Признан игроком сезона. Манчестер Сити и Боруссия интересуются звёздным полузащитником Брюгге

Германия

Но выиграет только один клуб

Признан игроком сезона. Манчестер Сити и Боруссия интересуются звёздным полузащитником Брюгге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" и "Боруссия" интересуются звёздным полузащитником "Брюгге".

Сообщается, что немецкий клуб видит в Ардоне Джашари альтернативу Джобу Беллингему, если он откажет команде. Но открыт вопрос по цене футболиста.

"Однако 25–30 млн евро будет недостаточно, чтобы заполучить Яшари", - написал Плеттенберг.

Журналист отметил, что "Манчестер Сити" следит за футболистом несколько месяцев.

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В этом сезоне Джашари сыграл 52 матча во всех турнирах за "Брюгге", в которых отметился 4-мя голами и 6-ю голевыми передачами. Также футболист был признан игроком сезона по версии журнала Jupiler Pro League.

TransferMaekt оценивает футболиста в 25 млн евро.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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