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Признан игроком сезона. Манчестер Сити и Боруссия интересуются звёздным полузащитником Брюгге
Но выиграет только один клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Боруссия" интересуются звёздным полузащитником "Брюгге".
Сообщается, что немецкий клуб видит в Ардоне Джашари альтернативу Джобу Беллингему, если он откажет команде. Но открыт вопрос по цене футболиста.
"Однако 25–30 млн евро будет недостаточно, чтобы заполучить Яшари", - написал Плеттенберг.
Журналист отметил, что "Манчестер Сити" следит за футболистом несколько месяцев.
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В этом сезоне Джашари сыграл 52 матча во всех турнирах за "Брюгге", в которых отметился 4-мя голами и 6-ю голевыми передачами. Также футболист был признан игроком сезона по версии журнала Jupiler Pro League.
TransferMaekt оценивает футболиста в 25 млн евро.
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