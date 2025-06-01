Основной вратарь Брентфорда переходит в Байер

"Байер" Леверкузен согласовал решение с английским "Брентфордом" о подписании голкипера Марка Флеккена.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, команда давно планировала приобрести нового вратаря, и теперь это сделано за трансферную сумму в 10 миллионов евро.

Медицинское обследование, подписание контракта и официальное объявление пройдут в ближайшее время. В этом сезоне Флеккен сыграл за "Брентфорд" в 39 матчах во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 8 игр отстоял "на ноль".