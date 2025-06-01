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Основной вратарь Брентфорда переходит в Байер
Будет иметь шанс играть в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" Леверкузен согласовал решение с английским "Брентфордом" о подписании голкипера Марка Флеккена.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, команда давно планировала приобрести нового вратаря, и теперь это сделано за трансферную сумму в 10 миллионов евро.
Медицинское обследование, подписание контракта и официальное объявление пройдут в ближайшее время. В этом сезоне Флеккен сыграл за "Брентфорд" в 39 матчах во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 8 игр отстоял "на ноль".
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